Gabry Ponte sotto i ferri, "Il mio cuore non va a tempo" (Di martedì 19 gennaio 2021) «Fatemi gli auguri e mandate tanta energia positiva» il produttore, dj e musicista Gabry Ponte ha annunciato sulle sue pagine social di trovarsi in ospedale in attesa di un’operazione al cuore che... Leggi su feedpress.me (Di martedì 19 gennaio 2021) «Fatemi gli auguri e mandate tanta energia positiva» il produttore, dj e musicistaha annunciato sulle sue pagine social di trovarsi in ospedale in attesa di un’operazione alche...

infoitcultura : Gabry Ponte in attesa di operazione al cuore: «Fatemi gli auguri e mandate tanta energia positiva» - infoitcultura : Il cuore di Gabry Ponte non va a tempo, il dj torinese costretto a operarsi - infoitcultura : Gabry Ponte deve operarsi al cuore: 'Fatemi gli auguri e mandate tanta energia positiva' - infoitcultura : Gabry Ponte: “Sto per affrontare un’operazione un po’ complicata. Mandate energia positiva” - infoitcultura : Gabry Ponte ha una malattia congenita: la sua battaglia più difficile -