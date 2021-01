Egitto: Patrick Zaki resta in carcere per altri 15 giorni, lo ha deciso il tribunale egiziano (Di martedì 19 gennaio 2021) Nonistante le proteste e la grancassa delle sinistre italiana e internazionale, i giudici del Cairo non cedono e prorogano la carcerazione di Patrick Zaki di altri 15 giorni Leggi su firenzepost (Di martedì 19 gennaio 2021) Nonistante le proteste e la grancassa delle sinistre italiana e internazionale, i giudici del Cairo non cedono e prorogano la carcerazione didi15

