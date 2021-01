Cut-Up Publishing presenta “La ragazza con l’occhio di vetro” di Stefano Fantelli

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 19 gennaio 2021) Cut-Upè lieta dire Lacondi(e altre storie di amore dark), il nuovo libro di, prefazione di Moreno Burattini. Dalla prefazione di Moreno Burattini: Molti miti femminili hanno, non per caso, una tripartizione: tre le Moire, le Parche, le Nornem germaniche, le Brigit in Irlanda, le Roznicy slave. Tre anche le Marie sotto la croce (e tre, di nuovo, le sorelle vampire di Stoker)., da brujo qual è, rinnova le sue e le nostre paure ancestrali, con una straordinaria abilità di scrittura in grado di farci temere, e al tempo stesso desiderare, l’incontro con le sue incarnazioni delle antiche divinità femminili....