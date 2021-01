Conte si ferma a 156 sì. La destra grida «dimissioni» (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Giuseppe Conte a tarda sera esce dalla roulette russa del Senato con 156 sì. Le opposizioni si fermano a 140. Sedici renziani si astengono, ma Renzi aveva provato a forzare per il No senza convincere i suoi. Suspence per il voto arrivato in ritardo dell’ex grillino Lello Ciampolillo, uno dei dubbiosi. Lunghissimi minuti di attesa, bagarre nell’emiciclo, alla fine lui e il socialista Nencini vengono riammessi al voto: due sì. Ma il dato non cambia di molto: Conte ha preso … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Giuseppea tarda sera esce dalla roulette russa del Senato con 156 sì. Le opposizioni sino a 140. Sedici renziani si astengono, ma Renzi aveva provato a forzare per il No senza convincere i suoi. Suspence per il voto arrivato in ritardo dell’ex grillino Lello Ciampolillo, uno dei dubbiosi. Lunghissimi minuti di attesa, bagarre nell’emiciclo, alla fine lui e il socialista Nencini vengono riammessi al voto: due sì. Ma il dato non cambia di molto:ha preso … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Affaritaliani : Fiducia, Conte si ferma a 153 Ma con i senatori a vita e due FI - Rock42719224 : RT @scenarpolitici: Una nazione ferma, incollata ai tg, tifando per questo grande Presidente #Conte - GiuseppeMargio1 : RT @scenarpolitici: Una nazione ferma, incollata ai tg, tifando per questo grande Presidente #Conte - Carmine13051963 : RT @deidda: Mi spiace per il M5S, PD e Leu, ma il Governo si ferma a 156 voti (compresi i 3 voti dei Senatori a vita). Una maggioranza - co… - olimpia75022599 : RT @scenarpolitici: Una nazione ferma, incollata ai tg, tifando per questo grande Presidente #Conte -