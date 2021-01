Conte a caccia della maggioranza, cosa succede oggi in Senato (Di martedì 19 gennaio 2021) Forte del risultato ottenuto alla Camera, 321 sì alla fiducia, oltre la maggioranza assoluta, Giuseppe Conte sarà oggi al Senato, dove il passaggio sarà più delicato. Fuori portata la soglia di 161 voti favorevoli, la maggioranza assoluta, si punta ad arrivare almeno a quota 155. Il dibattito inizierà alle 9.30 con le comunicazioni in Aula del presidente del Consiglio. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 gennaio 2021) Forte del risultato ottenuto alla Camera, 321 sì alla fiducia, oltre laassoluta, Giuseppesaràal, dove il passaggio sarà più delicato. Fuori portata la soglia di 161 voti favorevoli, laassoluta, si punta ad arrivare almeno a quota 155. Il dibattito inizierà alle 9.30 con le comunicazioni in Aula del presidente del Consiglio.

