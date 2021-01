Ciclismo | annunciate le wild card per la Volta a Catalunya 2021

(Di martedì 19 gennaio 2021) L’organizzazione della, la corsa a tappe più antica di Spagna, ha pubblicato oggi la lista delle squadre professional che hanno ricevuto unaper prendere parte all’edizionedella gara. Saranno sei, in totale, le formazioni della seconda categoria delche sfideranno le World Tour nella centesima edizione della manifestazione catalana. Tra queste troviamo la belga Alpecin-Fenix, formazione di Mathieu van der Poel, Tim Merlier e Jasper Philipsen, e la bretone Arkea-Samsic, la quale annovera tra le sue file quel Nairo Quintana che ha vinto lanel 2016. Ci sono, poi, la Fundacion Euskadi e la Kern Pharma, due sodalizi di casa. Chiudono la lista delle invitate, infine, la Gazprom-RusVelo di Ilnur ...

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo annunciate

OA Sport

L'organizzazione della Volta a Catalunya, la corsa a tappe più antica di Spagna, ha pubblicato oggi la lista delle squadre professional che hanno ricevuto una wild card per prendere parte all'edizione ...ROMA - Vittorio Podestà non parteciperà alle Paralimpiadi di Tokyo. L’annuncio, affidato al sito bici.pro, recita: “Senza Alex non vado”. Uno dei più grandi campioni nella storia dell’handbike italian ...