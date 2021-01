BALAN WONDERWORLD | Tutti i dettagli sulla DEMO in arrivo

Leggi su gamerbrain

(Di martedì 19 gennaio 2021) Square Enix Ltd. ha annunciato oggi che la prossima settimana sarà disponibile unagratuita di™, il nuovo platform action dei creatori di Sonic the Hedgehog. Lasarà disponibile dal 28 gennaio e permetterà di giocare per due ore aprima della sua uscita, prevista per il 26 marzo. La, giocabile in compagnia in modalità co-op locale o in singolo, sarà disponibile per tutte le piattaforme su cui uscirà il gioco completo. Disponibilità: dalla mezzanotte di giovedì 28 gennaio *L’edizione Steam® sarà scaricabile dalle 18:00 di giovedì 28 gennaio. Piattaforme: PlayStation®5/PlayStation®4/Nintendo Switch™/Xbox Series XS/Xbox One/Steam® Due giocatori possono esplorare il mondo di gioco nei ...