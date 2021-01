(Di martedì 19 gennaio 2021) Non solo movimenti in entrata ( Sy dall'Amiens e Kiyine dalla Lazio gli ultimi in dirittura d'arrivo), lasi sta muovendo molto anche sul fronte uscite. Probabili le partenze di Giannetti, ...

sportli26181512 : Antonucci, ipotesi Juve o Reggina: addio Salernitana: L'esterno offensivo di proprietà della Roma potrebbe cambiare… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonucci ipotesi

Corriere dello Sport

Non solo movimenti in entrata (Sy dall'Amiens e Kiyine dalla Lazio gli ultimi in dirittura d'arrivo), la Salernitana si sta muovendo molto anche sul fronte uscite. Probabili le partenze di Giannetti, ...Un recovery fund per la Capitanata (di Franco Antonucci) FRANCO EUSTACCHIO ANTONUCCI 5 GENNAIO 2021 1 COMMENTO Con l’arrivo del 2021, è teoricamente scaduta la programmazione di area vasta che veni ...