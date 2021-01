Alfonso Signorini, brutte notizie. Niente da fare: anche lui l’ha scoperto questa mattina (Di martedì 19 gennaio 2021) Sono accadute diverse cose nella puntata di ieri, lunedì 18, del Grande Fratello Vip. Incontri, scontri, lacrime ed emozioni forti, il tutto guidato magistralmente da un Alfonso Signorini sempre più attento ad ogni particolare inerente a gossip et similia. Ma nelle ultime ore proprio il presentatore del reality più seguito d’Italia ha ricevuto una notizia tutt’altro che buona. Dopo aver comunicato ai vipponi la permanenza ulteriormente allungata nella Casa del GF Vip, con una finale che ad oggi sembra ancora più lontana che mai, le reazioni sono state molteplici e tutte scioccate. Ma la cattiva notizia riguardante Signorini non è questa. Vediamo insieme di che si tratta. (Continua dopo le foto) Ecco come sono andati gli ascolti tv della serata di ieri, lunedì 18 gennaio 2021. A tirare su la coppa dei campioni della ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 19 gennaio 2021) Sono accadute diverse cose nella puntata di ieri, lunedì 18, del Grande Fratello Vip. Incontri, scontri, lacrime ed emozioni forti, il tutto guidato magistralmente da unsempre più attento ad ogni particolare inerente a gossip et similia. Ma nelle ultime ore proprio il presentatore del reality più seguito d’Italia ha ricevuto una notizia tutt’altro che buona. Dopo aver comunicato ai vipponi la permanenza ulteriormente allungata nella Casa del GF Vip, con una finale che ad oggi sembra ancora più lontana che mai, le reazioni sono state molteplici e tutte scioccate. Ma la cattiva notizia riguardantenon è. Vediamo insieme di che si tratta. (Continua dopo le foto) Ecco come sono andati gli ascolti tv della serata di ieri, lunedì 18 gennaio 2021. A tirare su la coppa dei campioni della ...

trash_italiano : Alfonso Signorini imita la crisi di Maria Teresa, ma il pubblico insorge. Al video in cui viene criticato il gesto… - StefanoGuerrera : e pensare che siamo rimasti sconvolti per mesi per i fuori onda di Flavio Insinna mentre Alfonso Signorini fa tranq… - Ileniasa25 : RT @Ri_Ghetto: Ma_chi_ce_crede.gif #GFvip - valetempestaa : RT @camillaranalli9: HA RACATTATO PIÙ FIGURE DI MERDA ALFONSO SIGNORINI COME CONDUTTORE DEL #GFVIP CHE NON PAMELA PRATI CON MARK CALTAGIRON… - infoitcultura : GF Vip, Natalia Paragoni si scaglia contro Alfonso Signorini: “Basta bugie” -