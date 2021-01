The Tragedy of Macbeth: novità sul film con Denzel Washington (Di lunedì 18 gennaio 2021) The Tragedy of Macbeth, adattamento di Joel Coen del dramma di William Shakespeare, sarà interamente girato in bianco e nero Nonostante non abbia ancora una data d’uscita né un trailer per The Tragedy of Macbeth, il primo film di Joel Coen senza il fratello Ethan, oggi possiamo svelare finalmente una succosa novità per gli amanti del cinema classico: il film è stato girato interamente in bianco e nero dal direttore della fotografia Bruno Delbonnel. La notizia arriva dalla costumista Mary Zophres, che durante un podcast ha rivelato questo dettaglio sulla fotografia della pellicola. Il Macbeth è stato rappresentato molte volte sul grande schermo, ma ciò non significa che The Tragedy of Macbeth non porti aria di ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 18 gennaio 2021) Theof, adattamento di Joel Coen del dramma di William Shakespeare, sarà interamente girato in bianco e nero Nonostante non abbia ancora una data d’uscita né un trailer per Theof, il primodi Joel Coen senza il fratello Ethan, oggi possiamo svelare finalmente una succosaper gli amanti del cinema classico: ilè stato girato interamente in bianco e nero dal direttore della fotografia Bruno Delbonnel. La notizia arriva dalla costumista Mary Zophres, che durante un podcast ha rivelato questo dettaglio sulla fotografia della pellicola. Ilè stato rappresentato molte volte sul grande schermo, ma ciò non significa che Theofnon porti aria di ...

Il divo premio Oscar protagonista del thriller psicologico scritto e diretto da John Lee Hancock. «Scavo nell'anima di un detective, non sono religioso ma leggo la Bibbia» ...

The Tragedy of Macbeth, adattamento di Joel Coen del dramma di William Shakespeare, sarà interamente girato in bianco e nero.