Santini dice addio ai sacchetti di plastica | le confezioni saranno tutte compostabili

SANTINI DICE ADDIO AI SACCHETTI DI PLASTICA: LE CONFEZIONI DEI CAPI TECNICI INTERAMENTE COMPOSTABILI

Da gennaio 2021 Santini si affida a TIPA, azienda internazionale che produce imballaggi compostabili, per il confezionamento dei propri capi tecnici da ciclismo. Una decisione che si inserisce in una ...

