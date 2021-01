Procida capitale cultura | sindaco di Salerno | “Presto iniziative congiunte”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAnche ildi, Vincenzo Napoli ha espresso il proprio entusiasmo per la scelta ricaduta suitaliana della2022. Come ricorda lo stesso primo cittadino, l’Amministrazione Comunale aveva sostenuto la candidatura dell’isola di Arturo delineando anche un programma d’comuni da svolgersi nei prossimi due anni. “Rafforzeremo un forte legame con l’Isola d’Arturo – ha detto ildi- per promuovere in sinergia le bellezze, l’arte, la storia dei nostri territori con particolare riguardo per alcuni eventi speciali come già avvenuto con successo per Matera. Immaginiamo, ad esempio, dei concerti del Teatro Municipale Giuseppe Verdi, l’installazione di opere delle ...