Play Store, rimosse 164 app pericolose: cancellatele dagli smartphone (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dal Play Store sono state rimosse ben 164 app perché ritenute molto pericolose ed ora tutti coloro che le hanno scaricate sul proprio smartphone dovranno eliminarle Google, sempre attenta alla sicurezza degli utenti, nelle ultime ore ha rimosso bern 164 applicazioni dal proprio Play Store in quanto ritenute molto pericolose. La decisione è avvenuta dopo L'articolo proviene da Inews.it.

