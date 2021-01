Oggi è un altro giorno non va in onda, l’annuncio di Serena Bortone (Di lunedì 18 gennaio 2021) Oggi è un altro giorno non andrà in onda. Il programma di Serena Bortone salterà il consueto appuntamento. Scopriamo perché. La scorsa settimana la padrona di casa aveva lasciato tutti con il fiato sospeso dopo aver annunciato di aver contratto il Covid. Il pubblico ha potuto tirare un sospiro di sollievo quando la Bortone ha L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 18 gennaio 2021)è unnon andrà in. Il programma disalterà il consueto appuntamento. Scopriamo perché. La scorsa settimana la padrona di casa aveva lasciato tutti con il fiato sospeso dopo aver annunciato di aver contratto il Covid. Il pubblico ha potuto tirare un sospiro di sollievo quando laha L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Capezzone : ++Oggi su @LaVeritaWeb++ Altro che “saggezza del Colle”(come dice il pool dei quirinalisti): gestione iperpolitica… - chetempochefa : 'Un altro scheletro era alle mie spalle, dove era la stanza del proprietario. C'era un letto e una vittima era anco… - amnestyitalia : Oggi il @comunebologna ha conferito all'unanimità la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki. Un gesto importante di v… - BetterCallGigi : @NonConoscoVG A me sta cosa non va giù: storia, blasone, identità. FC Internazionale Milano. Questi siamo e questi… - magicabionda : @SoloCristy Oggi abbiamo le vedove di sarri quelle di lui?????e pure quelle di max. Io non sono vedova di nessuno de… -