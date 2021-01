"Non ce la facciamo più". Federica Panicucci brutale, gela l'ospite ristoratrice: "Si rende conto che un colpo di tosse..." (Di lunedì 18 gennaio 2021) Si parla di Covid, emergenza e crisi a Mattino 5. Sbotta anche Federica Panicucci. “Non ce la facciamo più neanche noi”, dice la conduttrice quando parla del weekend a Milano. In collegamento c'è la proprietaria di un locale, Mary Marchese, che ha aperto nonostante la zona rossa: è una dei tanti ristoratori che ha aderito alla protesta. Vanno in onda le immagini di assembramento e locali aperti. La Panicucci sbotta: "Non ce la facciamo più neanche noi! Ma molti italiani osservano le regole e questo dovrebbe valere un po' per tutti! Sono scene che fanno discutere, alcune sue dichiarazioni sono un po' forti”. Il riferimento va alle parole dell'imprenditrice che dice di non arrivare alla fine del mese a causa delle restrizioni e della chiusura dei locali. “Se nel suo locale ci fosse stato un ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Si parla di Covid, emergenza e crisi a Mattino 5. Sbotta anche. “Non ce lapiù neanche noi”, dice la conduttrice quando parla del weekend a Milano. In collegamento c'è la proprietaria di un locale, Mary Marchese, che ha aperto nonostante la zona rossa: è una dei tanti ristoratori che ha aderito alla protesta. Vanno in onda le immagini di assembramento e locali aperti. Lasbotta: "Non ce lapiù neanche noi! Ma molti italiani osservano le regole e questo dovrebbe valere un po' per tutti! Sono scene che fanno discutere, alcune sue dichiarazioni sono un po' forti”. Il riferimento va alle parole dell'imprenditrice che dice di non arrivare alla fine del mese a causa delle restrizioni e della chiusura dei locali. “Se nel suo locale ci fosse stato un ...

Analizzare la “blockbuster trade” che ha portato James Harden ai Brooklyn Nets non è semplice, soprattutto se si cerca di andare oltre il racconto di una riedizione del 2013 – quando i Nets, di fatto, ...

Stili di vita che giovano alla salute. Anche quella del Pianeta. Sono facili da seguire e promuovono cibi da includere, non togliere. Un approccio che, in tempo di privazioni su più fronti, fa la diff ...

