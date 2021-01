Moratti: “Scudetto? Ci credo ma non parliamone troppo. Il cambio nome un pensiero da stranieri” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Massimo Moratti, storico presidente del triplete dell’Inter, e sempre tifosissimo della squadra nerazzurra, intervistato da InterNews ha parlato della vittoria di ieri sera nel derby d’Italia: “È stata una bellissima partita, soprattutto da parte dell’Inter, giocata veramente bene, in un momento importante. Mi è piaciuta moltissimo. I giocatori sono stati molto bravi, come l’allenatore che ha messo in campo una squadra perfetta”. Sullo Scudetto: “Ci credo ma non se ne deve parlare con insistenza. Basta continuare a dire che stiamo puntando di essere tra i primi, ma io credo che quest’anno ci siano tutte le carte in regola per farlo. Dipende molto dal Milan e dalle altre squadre che non si riprendano così velocemente”. In seguito ha detto la sua anche sul possibile cambio di nome del ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 18 gennaio 2021) Massimo, storico presidente del triplete dell’Inter, e sempre tifosissimo della squadra nerazzurra, intervistato da InterNews ha parlato della vittoria di ieri sera nel derby d’Italia: “È stata una bellissima partita, soprattutto da parte dell’Inter, giocata veramente bene, in un momento importante. Mi è piaciuta moltissimo. I giocatori sono stati molto bravi, come l’allenatore che ha messo in campo una squadra perfetta”. Sullo: “Cima non se ne deve parlare con insistenza. Basta continuare a dire che stiamo puntando di essere tra i primi, ma ioche quest’anno ci siano tutte le carte in regola per farlo. Dipende molto dal Milan e dalle altre squadre che non si riprendano così velocemente”. In seguito ha detto la sua anche sul possibiledidel ...

