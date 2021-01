Meteo Roma: previsioni per martedì 19 gennaio (Di lunedì 18 gennaio 2021) Generale assenza di fenomeni nel corso della giornata: i cieli saranno sereni nelle ore mattutine con ampi spazi di sereno anche al pomeriggio; in serata il tempo tenderà a peggiorare con deboli piogge sparse. Temperature comprese tra 0°C e +11°C. Meteo Lazio: previsioni per martedì 19 gennaio Tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio nel corso delle ore mattutine a poi anche al pomeriggio salvo isolati addensamenti sull’Alto Lazio. In serata le nubi aumenteranno dando luogo a deboli piogge intermittenti estese su tutta la regione anche in nottata. Meteo Italia: previsioni per martedì 19 gennaio Al Nord: Al mattino nuvolosità anche compatta su coste e pianure ma con deboli piogge solo sulla Liguria, maggiori aperture sui rilievi. Al ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 18 gennaio 2021) Generale assenza di fenomeni nel corso della giornata: i cieli saranno sereni nelle ore mattutine con ampi spazi di sereno anche al pomeriggio; in serata il tempo tenderà a peggiorare con deboli piogge sparse. Temperature comprese tra 0°C e +11°C.Lazio:per19Tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio nel corso delle ore mattutine a poi anche al pomeriggio salvo isolati addensamenti sull’Alto Lazio. In serata le nubi aumenteranno dando luogo a deboli piogge intermittenti estese su tutta la regione anche in nottata.Italia:per19Al Nord: Al mattino nuvolosità anche compatta su coste e pianure ma con deboli piogge solo sulla Liguria, maggiori aperture sui rilievi. Al ...

AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 16h | Meteo attuale Vento: Calmo Raffica: 0.0 km/h Temperatura: -1.9 °C Umidità: 80 % Pressi… - quartomiglio : METEO SETTIMANA: permane il GELO sull’Europa orientale, con nuovi scenari per l’Italia - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 15h | Meteo attuale Vento: Calmo Raffica: 0.0 km/h Temperatura: -1.4 °C Umidità: 77 % Pressi… - affariroma : @romamobilita @ARPALazio @Roma Ma va? bastava guardare il #meteo - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 14h | Meteo attuale Vento: Calmo Raffica: 0.0 km/h Temperatura: -1.0 °C Umidità: 75 % Pressi… -