Lombardia, caos online "Ora non sappiamo più il numero dei positivi" (Di lunedì 18 gennaio 2021) Valentina Dardari Il sistema di biosorveglianza si è bloccato impedendo ai sindaci di controllare l'andamento dell'epidemia nei comuni Un altro problema per la Lombardia, dove il sistema di biosorveglianza si è bloccato creando non pochi problemi ai sindaci dei vari comuni sparsi nella regione del nord. Si tratta dello strumento di aggiornamento che aiuta i sindaci a monitorare e attivare azioni efficaci a supporto della popolazione colpita da Sars-CoV-2, come per esempio le quarantene. In tilt il cruscotto della Lombardia Ma, a partire da mercoledì 13 gennaio, sembra che il sistema sia andato in tilt, mostrando un'evidente distribuzione di dati errati sul territorio lombardo. Questo sistema dovrebbe occuparsi di registrare il profilo Covid di qualunque cittadino, e i primi cittadini, accedendovi, possono vedere e contare i ...

