Governo, Conte: fiducia alla Camera con 321 sì. Ma strada stretta al Senato (diretta Rai dalle 9,30 di martedì) (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ha ottenuto la fiducia alla Camera, il Governo di Giuseppe Conte, nonostante l'astensione di Italia Viva. Ci sono stati 321 sì, 259 no, 26 astenuti. C'è stato, a favore del Governo, anche qualche voto in libera uscita. La copnta al Senmato, in dikretta Tv Leggi su firenzepost (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ha ottenuto la, ildi Giuseppe, nonostante l'astensione di Italia Viva. Ci sono stati 321 sì, 259 no, 26 astenuti. C'è stato, a favore del, anche qualche voto in libera uscita. La copnta al Senmato, in dikretta Tv

Capezzone : Segnalo al Presidente del Consiglio (e al Presidente della Repubblica) che NON tocca al governo occuparsi di legge… - matteosalvinimi : Da Conte parole lunari, al di là del disgusto per la “caccia al senatore” in corso. “I ristori li abbiamo dati e pr… - fattoquotidiano : L'INTERVISTA A LILIANA SEGRE “I medici mi sconsigliano, ma sento un richiamo fortissimo di dovere e indignazione pe… - valeriacarella : Luca Lotti che vota la fiducia al Governo e sfiducia Renzi entra nella categoria #sonosoddisfazioni #ConTe - bettape : RT @LaNotiziaTweet: Il Governo ottiene la fiducia alla #Camera. #Conte: “C’è un progetto politico preciso che mira a rendere il nostro Paes… -