Governo, Conte alla Camera: "Crisi infondata, si volta pagina". Diretta (Di lunedì 18 gennaio 2021) ... ma di fronte a questa situazione ho sentito un richiamo fortissimo, un misto di senso del dovere e di indignazione civile'', ha detto la senatrice a vita al 'Fatto quotidiano', spiegando di aver ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) ... ma di fronte a questa situazione ho sentito un richiamo fortissimo, un misto di senso del dovere e di indignazione civile'', ha detto la senatrice a vita al 'Fatto quotidiano', spiegando di aver ...

CarloCalenda : Il Governo #Conte era già debole prima. Come si possa pensare di mandarlo avanti senza maggioranza in Senato è cosa… - Capezzone : Segnalo al Presidente del Consiglio (e al Presidente della Repubblica) che NON tocca al governo occuparsi di legge… - fattoquotidiano : L'INTERVISTA A LILIANA SEGRE “I medici mi sconsigliano, ma sento un richiamo fortissimo di dovere e indignazione pe… - marty_out : RT @SirimiriAle: Sbraitare come animali e sventolare cartelli non è un attacco a Conte. Sono atteggiamenti vomitevoli verso quello che il P… - giorgiomaresi : RT @AlessandraOdri: E meno male che il Governo ha deciso di chiudere i ristoranti a cena!???? #governodicialtroni #GovernodellaVergogna #gove… -