Giannelli Anp | non si può andare a scuola come si va al supermercato Ci vuole continuità e sicurezza

"Non si può andare a scuola come si va al supermercato. La scuola ha bisogno di continuità e bisogna assicurarla garantendo la sicurezza non sono all'interno degli istituti, alla quale pensano i presidi, ma anche nel sistema del trasporto pubblico che va riorganizzato e nel monitoraggio epidemiologico testando studenti e personale scolastico".

Per il presidente dell'associazione presidi serve uno sforzo in più sulla sicurezza. "Non si può andare a scuola come si va al supermercato" ...

Da oggi ritorno in classe in altre quattro regioni

Giannelli ha inoltre sottolineato come questo periodo di chiusura ... “è un segnale positivo” per Mario Rusconi, presidente dell’Anp del Lazio. “Abbiamo sempre tifato per la didattica in presenza, ora ...

