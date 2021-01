Calcio, Serie A 2020-2021: Ibrahimovic regala al Milan il successo sul Cagliari con una doppietta (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ibrahimovic illumina e il Milan ritorna a +3 sull’Inter battendo il Cagliari nel posticipo della diciottesima giornata di Serie A 2020-2021 di Calcio. I rossoneri hanno avuto la meglio sugli isolani con il risultato finale di 0-2. Ambedue i goal sono stati realizzati da Ibra, che ha ritrovato immediatamente la rete alla prima da titolare dopo l’infortunio. Il Milan parte fortissimo e al quinto del primo tempo Ibrahimovic viene atterrato da Lykogiannis e si guadagna un Calcio di rigore. Lo svedese, nonostante lo storico recente avverso, si presenta dal dischetto e spiazza Cragno, regalando l’1-0 ai suoi. Il Cagliari prova a reagire e al quattordicesimo Simeone di testa spaventa il ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 gennaio 2021)illumina e ilritorna a +3 sull’Inter battendo ilnel posticipo della diciottesima giornata didi. I rossoneri hanno avuto la meglio sugli isolani con il risultato finale di 0-2. Ambedue i goal sono stati realizzati da Ibra, che ha ritrovato immediatamente la rete alla prima da titolare dopo l’infortunio. Ilparte fortissimo e al quinto del primo tempoviene atterrato da Lykogiannis e si guadagna undi rigore. Lo svedese, nonostante lo storico recente avverso, si presenta dal dischetto e spiazza Cragno,ndo l’1-0 ai suoi. Ilprova a reagire e al quattordicesimo Simeone di testa spaventa il ...

