Blue Monday, 5 proposte per cacciare via la tristezza (Di lunedì 18 gennaio 2021) Maltempo, bassi livelli motivazionali, possibilità di fallimento dei buoni propositi per l’anno nuovo e giorni trascorsi dal Natale: ecco la ricetta perfetta per considerare il terzo lunedì di gennaio il Blue Monday, il giorno più triste dell’anno. Anche se non confermato scientificamente, è indiscutibile che freddo, ricordi delle recenti vacanze natalizie e il pensiero che Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Maltempo, bassi livelli motivazionali, possibilità di fallimento dei buoni propositi per l’anno nuovo e giorni trascorsi dal Natale: ecco la ricetta perfetta per considerare il terzo lunedì di gennaio il, il giorno più triste dell’anno. Anche se non confermato scientificamente, è indiscutibile che freddo, ricordi delle recenti vacanze natalizie e il pensiero che

Agenzia_Ansa : Blue Monday, il terzo lunedì di gennaio è il giorno più triste dell’anno. I metodi per contrastare tristezza e mal… - fanpage : Il #BlueMonday è una bufala nata per vendere viaggi #18gennaio - ngluglu : Blue Monday? No con esta carita ?? - closetoJu : Pensate affrontare il Blue Monday da juventini - FTTGiulia : oggi blue Monday. Mi sento giustificata nel fare il mio piantino quotidiano! Evviva -