Blue Monday 2021, oggi è il lunedì più triste dell’anno (Di lunedì 18 gennaio 2021) oggi, 18 gennaio 2021, è il Blue Monday: il giorno più triste dell’anno. Scopriamo perché questo giorno viene denominato così. La giornata odierna è conosciuta in tutto il globo come “Blue Monday”, ovvero come la giornata più cupa e triste dell’intero anno. Proprio il terzo lunedì di gennaio ha questa caratterizzante denominazione ed è una ricorrenza sempre più presa seriamente dalla popolazione. Cliff Arnall: lo psicologo che ha studiato scientificamente la questione Cliff Arnall è lo psicologo statunitense che ha studiato scientificamente il caso. Arnall ha ideato un’equazione che prende in considerazione diverse variabili che toccano le condizioni meteo al calo di entusiasmo dovuto alla fine delle ... Leggi su ck12 (Di lunedì 18 gennaio 2021), 18 gennaio, è il: il giorno più. Scopriamo perché questo giorno viene denominato così. La giornata odierna è conosciuta in tutto il globo come “”, ovvero come la giornata più cupa edell’intero anno. Proprio il terzodi gennaio ha questa caratterizzante denominazione ed è una ricorrenza sempre più presa seriamente dalla popolazione. Cliff Arnall: lo psicologo che ha studiato scientificamente la questione Cliff Arnall è lo psicologo statunitense che ha studiato scientificamente il caso. Arnall ha ideato un’equazione che prende in considerazione diverse variabili che toccano le condizioni meteo al calo di entusiasmo dovuto alla fine delle ...

Agenzia_Ansa : Blue Monday, il terzo lunedì di gennaio è il giorno più triste dell’anno. I metodi per contrastare tristezza e mal… - Corriere : Oggi è Blue Monday, il giorno più triste dell’anno: come è nato (e perché in realtà non esiste) - Corriere : Perché oggi (non è) il Blue Monday - zazoomblog : Blue Monday 2021 oggi è il lunedì più triste dell’anno - #Monday #lunedì #triste #dell’anno - AlexAng68052367 : RT @Ri_Ghetto: Scusate ma quest'anno il Blue Monday fa solamente che ridere perché è un Blue Monday praticamente da 365 giorni -