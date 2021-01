Antonello fa chiarezza: «Non è vero che l’Inter cambierà nome» (Di lunedì 18 gennaio 2021) Alessandro Antonello, amministratore delegato corporate dell’Inter, fa chiarezza ai microfoni dell’ANSA sul possibile cambio di nome del club Dopo alcune voci che vedevano l’Inter a un passo dal cambiare nome e logo, l’ad nerazzurro Alessandro Antonello ha voluto chiarire la situazione ai microfoni dell’ANSA. Le sue parole. «l’Inter non cambierà nome. Il club sta lavorando da oltre un anno ad un progetto di marketing, basato sui valori storici dell’Inter, che ha l’obiettivo di avvicinare e coinvolgere i suoi milioni di tifosi e rafforzare ulteriormente il legame con la città di Milano» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Alessandro, amministratore delegato corporate del, faai microfoni dell’ANSA sul possibile cambio didel club Dopo alcune voci che vedevanoa un passo dal cambiaree logo, l’ad nerazzurro Alessandroha voluto chiarire la situazione ai microfoni dell’ANSA. Le sue parole. «non. Il club sta lavorando da oltre un anno ad un progetto di marketing, basato sui valori storici del, che ha l’obiettivo di avvicinare e coinvolgere i suoi milioni di tifosi e rafforzare ulteriormente il legame con la città di Milano» Leggi su Calcionews24.com

SantellaMarco : RT @FcInterNewsit: Antonello fa chiarezza: 'L'Inter non cambierà nome. Il club lavora da più di un anno ad un progetto di marketing' https:… - _esegesi_ : Ditemi voi se Antonello deve far chiarezza per una roba del genere. Anziché essere contenti di avere una società ch… - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Antonello fa chiarezza: 'L'Inter non cambierà nome. Il club lavora da più di un anno ad un progetto di marketing' https:… - FcInterNewsit : Antonello fa chiarezza: 'L'Inter non cambierà nome. Il club lavora da più di un anno ad un progetto di marketing' -

