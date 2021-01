Veron | “Conte deve imparare a convivere con la pressione Eppure ha allenato grandi club…”

(Di domenica 17 gennaio 2021) Intervistato da Dazn, Juan Sebastianha parlato in vista del derby d’Italia di questa sera e ha parlato in merito a. Queste le sue parole: “? La prima cosa è la spinta morale che gli può dare una partita del genere.avere quella cattiveria,avere continuità. E’ questo che gli sta mancando. Un gioco che porti ai risultati. Quando vedevi la sua Juve, sapevi che vinceva. Quando vedi l’Inter sai che è un 50 e 50. La Juvetrovare quello che ha avuto gli anni scorsi, ovvero di sentirsi imbattibile. Se ha scelto Pirlodargli il tempo di esporre la propria idea di squadra e credo che poco alla volta sta arrivando. Ha inoltre inserito diversi giovani che possono crescere con i vari Cristiano Ronaldo, Chiellini, ...

fcin1908it : Veron: 'Inter, manca una cosa. Conte deve abituarsi alla pressione. Su stipendi e la rosa...' -… - passione_inter : Veron: 'E' normale che l'Inter abbia delle pressioni. Forse gli manca qualche giocatore con personalità' -… - bergomifabio : RT @FcInterNewsit: Veron: 'Forse a Conte serve qualche giocatore con più personalità in rosa' - FcInterNewsit : Veron: 'Forse a Conte serve qualche giocatore con più personalità in rosa' -

Ultime Notizie dalla rete : Veron Conte

E ho sfidato la Roma di Falcao e Cerezo, il Verona di Elkjaer e Tricella ... Ma ormai sono fuori e non me ne frega niente...". Due problemi per Conte e Pirlo: Eriksen e Dybala. "Conosco poco Eriksen.Attesi al centro sportivo anche Pinamonti e Vecino: il primo è out, il secondo spera di rientrare tra i convocati (ultima presenza il 9 luglio scorso a Verona, prima dell’intervento al ginocchio)”. I ...