Serie A, Napoli-Fiorentina 6-0: Gattuso pronto per la Supercoppa (Di domenica 17 gennaio 2021) Il Napoli agguanta la Roma in classifica e spaventa la Juve in vista della Supercoppa italiana di mercoledì. Al 'Maradona' gli azzurri travolgono per 6-0 la Fiorentina al termine di una partita chiusa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 17 gennaio 2021) Ilagguanta la Roma in classifica e spaventa la Juve in vista dellaitaliana di mercoledì. Al 'Maradona' gli azzurri travolgono per 6-0 laal termine di una partita chiusa ...

SkySport : NAPOLI-FIORENTINA 6-0 Risultato finale ? ? #Insigne (5’) ? #Demme (36’) ? #Lozano (38’’) ? #Zielinski (45’) ? rig.… - Agenzia_Ansa : Napoli batte Fiorentina 6-0 nell'anticipo domenicale della 18/a giornata di #serieA #NapoliFiorentina #calcio #ANSA - TuttoMercatoWeb : Fiorentina, Amrabat: 'Ho detto no a Milan e Napoli per istinto e per il presidente Commisso' - RepSscNapoli : Napoli-Fiorentina 6-0: azzurri a valanga, Insigne fa doppietta - Gianni81979496 : @VincentManci69 Spero che al ritorno si trovino con un piede in serie b, e il Napoli gli dà spallata finale.?? -