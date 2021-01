LIVE Sci alpino, Slalom 2 Flachau in DIRETTA: Manfred Moelgg recupera posizioni (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA DEL GIGANTE FEMMINILE DELLO SCI alpino 14.12 Le inforcate sono un incubo per l’Italia in questo periodo. Purtroppo tocca anche a Maurberger, che comunque aveva già 3 decimi di ritardo all’ultimo intermedio. E anche oggi il primo degli italiani sarà il “vecchietto” Manfred Moelgg, che sarà nei top15. 14.09 Mancano 15 atleti. Al comando lo svizzero Zenhaeusern con 0.62 su Manfred Moelgg e 0.65 sull’austriaco Strolz. Quinto Gross a 0.68, ottavo Razzoli a 0.90. Tocca a Simon Maurberger, parte con appena 3 centesimi su Zenhaeusern. 14.08 Gross perde troppo sul piano finale ed quinto a 68 centesimi da Zenhaeusern. 14.07 Lo sloveno Hadalin è nono a 1?04. Ora gli ultimi due azzurri: prima Gross e poi ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE FEMMINILE DELLO SCI14.12 Le inforcate sono un incubo per l’Italia in questo periodo. Purtroppo tocca anche a Maurberger, che comunque aveva già 3 decimi di ritardo all’ultimo intermedio. E anche oggi il primo degli italiani sarà il “vecchietto”, che sarà nei top15. 14.09 Mancano 15 atleti. Al comando lo svizzero Zenhaeusern con 0.62 sue 0.65 sull’austriaco Strolz. Quinto Gross a 0.68, ottavo Razzoli a 0.90. Tocca a Simon Maurberger, parte con appena 3 centesimi su Zenhaeusern. 14.08 Gross perde troppo sul piano finale ed quinto a 68 centesimi da Zenhaeusern. 14.07 Lo sloveno Hadalin è nono a 1?04. Ora gli ultimi due azzurri: prima Gross e poi ...

