LIVE Prada Cup in DIRETTA | Luna Rossa e gli errori tattici American Magic distrutta | torna per le semifinali?

(Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVIDEO:SI RIBALTA! INCREDIBILE SCUFFIA, PATRIOT FINISCE NELL’OCEANO! L’ANALISI DI STEFANO VEGLIANI: IL TEMA SICUREZZA E GLIDIHA AVUTO UN PROBLEMA TECNICO, PER QUESTO ERA LENTA CON GLII: ECCO COSA E’ SUCCESSOHA RISCHIATO DI AFFONDARE: COME E’ STATA SALVATA E CHE DANNI HA RIPORTATORISCHIA DI SALTARE LE PROSSIME REGATE! CHE DANNI SI E’ PROCURATA?, CORSA CONTRO IL TEMPO PER RIPARARE PATRIOT. SI DEVE USARE LA SECONDA BARCA? VIDEO:...

vigui002 : La live di Prada era stra interessante, quanto cazzo amo quel brand mannaggia tutto - oktommaso : Seduto sul divano dopo aver mangiato due chili di pasta al forno a guardare Prada FW 21 live Miuccia perdonami - stefizulian : Mio primo anno a Milano, mio primo lavoro come social media jr: durante la MFW seguivo il live coverage delle sfila… - mitremailcul0 : MA AIUTO PRADA STA IN LIVE E C’È LA SFILATA VIRTUALE KWJEDJSOE - Worawitmackey : RT @brightwin_italy: BrightWin sono stati invitati alla sfilata di Prada, diretta streaming dalla maison italiana! Ora diretta live: 14.00… -

6.13 Si conclude qui la nostra diretta live della terza giornata di regate della Prada Cup. L’appuntamento, come detto, con Luna Rossa è fissato per la notte di venerdì 22 gennaio ovviamente alle ore ...In a video conversation streamed after Prada’s men’s show on Sunday, the two designers responded to questions posed by international students around the world.