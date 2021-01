Linus in diretta: “Harry Styles gay? È guarito, sta con una donna”. Fan furiosi: “Non è una malattia”. Lui si giustifica (Di domenica 17 gennaio 2021) Linus fa ironia sulla tendenza sessuale di Harry Styles Nelle ultime ore su Twitter, ma anche su altri social network è scoppiata una vera e propria polemica che ha coinvolto il noto speaker radiofonico di Radio Deejay. Linus, infatti, ha fatto una battuta durante la diretta della sua trasmissione in coppia con Nicola Savino provocando il malcontento dei fan di Harry Styles, ma anche dell’opinione pubblica. Nello specifico, lo hanno accusato di essere omofobo. Ovviamente, il diretto interessato ha replicato dicendo di essere stato frainteso. La battuta infelice del conduttore radiofonico Parlando della pop star Harry Styles, ex componente degli One Direction, nella sua trasmissione radiofonica Linus ha fatto una ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 17 gennaio 2021)fa ironia sulla tendenza sessuale diNelle ultime ore su Twitter, ma anche su altri social network è scoppiata una vera e propria polemica che ha coinvolto il noto speaker radiofonico di Radio Deejay., infatti, ha fatto una battuta durante ladella sua trasmissione in coppia con Nicola Savino provocando il malcontento dei fan di, ma anche dell’opinione pubblica. Nello specifico, lo hanno accusato di essere omofobo. Ovviamente, il diretto interessato ha replicato dicendo di essere stato frainteso. La battuta infelice del conduttore radiofonico Parlando della pop star, ex componente degli One Direction, nella sua trasmissione radiofonicaha fatto una ...

