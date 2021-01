Legnano | auto si ribalta in viale Sabotino | muore 37enne

La_Prealpina : Si ribalta con l’auto e muore - reteimprese : #Legnano #Componenti #Ricambi #Auto ricambi auto audi 80 mod. 08/91 > ... - reteimprese : #Legnano #Componenti #Ricambi #Auto ricambi auto audi 80 mod. 08/91 > ... - varesenews : Malore in auto fatale per un 60enne, deceduto al pronto soccorso a Legnano - reteimprese : #Legnano #Componenti #Ricambi #Auto ricambi auto audi 80 mod. 08/91 > ... -

Vani i soccorsi per l'uomo Tragico incidente stradale nella serata di sabato 16 gennaio, a Legnano in viale Sabotino. Un uomo di 37 anni è morto dopo che l'auto che stava guidando si è ribaltata sulla ...Legnano (Milano), 17 gennaio 2021 - L’ultimo tratto di viale Sabotino che si conclude con un lungo curvone è stato il teatro, nella tarda serata di ieri, di un incidente mortale. A perdere la vita do ...