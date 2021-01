Inter, Marotta: «Diamo il massimo con la Juve. Eriksen? Possibile che resti» (Di domenica 17 gennaio 2021) Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato prima della partita contro la Juve. Le sue dichiarazioni Ai microfoni di Sky Sport, Giuseppe Marotta ha parlato prima della partita tra Inter e Juventus. Di seguito riportate le dichiarazioni dell’amministratore delegato nerazzurro. SIMILITUDINI CON LA JuveNTUS – «L’Inter è tra i club più importanti al mondo. Parla la storia e parlano i trofei vinti dal nostro club. Vogliamo ritornare in alto, dove la storia c’ha portato ad essere. Abbiamo un obbligo nei confronti dei nostri tifosi. Dare il massimo e fare risultato». SOCIETA‘ – «Posso tranquillizzare tutti. L’Inter andrà avanti in continuità e stabilità. Tutti stanno cercando di dare tranquillità ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Giuseppe, amministratore delegato dell’, ha parlato prima della partita contro la. Le sue dichiarazioni Ai microfoni di Sky Sport, Giuseppeha parlato prima della partita trantus. Di seguito riportate le dichiarazioni dell’amministratore delegato nerazzurro. SIMILITUDINI CON LANTUS – «L’è tra i club più importanti al mondo. Parla la storia e parlano i trofei vinti dal nostro club. Vogliamo ritornare in alto, dove la storia c’ha portato ad essere. Abbiamo un obbligo nei confronti dei nostri tifosi. Dare ile fare risultato». SOCIETA‘ – «Posso tranquillizzare tutti. L’andrà avanti in continuità e stabilità. Tutti stanno cercando di dare tranquillità ...

