Golf, Sony Open 2021: Steele in testa a un giro dal termine (Di domenica 17 gennaio 2021) Brendan Steele è al comando dopo il terzo giro del Sony Open, torneo valevole per il PGA Tour in corso di svolgimento sul percorso del Waialae Country Club a Honolulu, sulle isole Hawaii. Il trentasettenne californiano è in testa con lo score di 192 (65 66 61, -18). Inseguono, al secondo posto, il connazionale Kevin Na e il cileno Joaquin Niemann con 194 (-16). SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Golf Sony golf, trio in vetta al Sony Open QUOTIDIANO.NET Golf, Sony Open: Steele nuovo leader alle Hawaii

Nuovo ribaltone alle Hawaii dove Brendan Steele, con un parziale super di 61 (-9) su un totale di 192 (-18) colpi, al termine del "moving day" è il nuovo leader del Sony Open, torneo del PGA Tour di g ...

PGA TOUR: SONY OPEN, STEELE SOGNA L’IMPRESA DOPO LA BEFFA DEL 2020

Perse al play-off il titolo, un anno dopo è il nuovo leader alle Hawaii. Niemann e Na secondi al termine del terzo round. Arretrano Simpson e Morikawa. Un anno dopo la beffa al p ...

