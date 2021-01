GFVip, la finale slitta ancora, una voce esterna lo conferma: Pierpaolo in crisi e messo a tacere (VIDEO) (Di domenica 17 gennaio 2021) Un fan urla fuori alla casa di cinecittà che il GFVip ha subito un nuovo prolungamento e Pierpaolo Petrelli sente tutto e non reagisce bene I colpi di scena al GFVip non finiscono mai. Nella giornata di ieri è accaduta una cosa che ha mandato in tilt Pierpaolo Petrelli. Il giovane mentre era in L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 17 gennaio 2021) Un fan urla fuori alla casa di cinecittà che ilha subito un nuovo prolungamento ePetrelli sente tutto e non reagisce bene I colpi di scena alnon finiscono mai. Nella giornata di ieri è accaduta una cosa che ha mandato in tiltPetrelli. Il giovane mentre era in L'articolo proviene da Leggilo.org.

BelNome3 : RT @passionwriter94: Cose che non hanno capito i fan basic della coppietta. NON IMPORTA quanto i #Zorzando litigheranno NON IMPORTA quanto… - ParliamoneNo : #gfvip Mesi e mesi di lagne comodino di qua comodino di la adesso alla domanda chi volete in finale scrivete Zell… - Frances32035178 : RT @gg74472005: e per quanta AMERAI strada ancora IL c’è da fare FINALE #g… - no_comment____r : Tommy, Rosa, Andrea Zelletta, Stefania, MTR. La finale! #gfvip - mickyCREE : Vedono la finale vicina d iniziano s leccarsi tra loro : dayane / stef ... tommy contro #prelemi .. e gli unici che… -