Covid-19 | 1 021 nuovi contagi e altri 12 decessi | più positivi che guariti

NAPOLI – Sono 1.021, di cui 57 sintomatici, i nuovi positivi al Covid 19 in Campania, su un totale di 14.588 tamponi di cui 1.009 antigenici. L’incidenza contagi-test è dunque del 6,99%, rispetto al 7 ...

Nuovi positivi 1021, tamponi 14.588 percentuale scende al 6,99

