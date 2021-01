Coronavirus | Arcuri scrive a Pfizer contro il taglio dei vaccini | «Il richiamo rischia di saltare In pericolo le vite delle fasce più deboli»

Leggi su open.online

(Di domenica 17 gennaio 2021) Alla fine la lettera è partita. Domenico, commissario straordinario per l’emergenza, ha scritto alla casa farmaceutica– che sta distribuendo il vaccino tedesco di BioNThec – in merito all’annunciatoconsegne. «Parte della popolazione italiana – ha scritto il commissario -, nei cui confronti si sta effettuando questa prima fase di vaccinazione, è costituita dallepiù, come gli ultraottantenni, di regola accompagnati da una o più patologie. Quindi particolarmente esposti al rischio della vita. E per i quali non è immaginabile una sospensione o un ritardo nella somministrazione della seconda dose del vaccino». A partire dalla prossima settimana, l’Italia riceverà il 29% in menodosi ...