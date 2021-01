Carlo Calenda sbotta contro Le Iene che volevano fargli uno scherzo con la complicità di suo figlio 14enne (Di domenica 17 gennaio 2021) Carlo Calenda su Twitter ha pubblicato una conversazione privata che sarebbe avvenuta su Instagram fra suo figlio di soli 14 anni e Sebastian Gazzarrini de Le Iene. Nella chat incriminata (che risale ad un po’ di giorni fa) si legge un cortese Sebastian Gazzarrini che – in punta di piedi – chiede al figlio di Calenda la piena complicità per organizzare uno scherzo “divertente ed intelligente” a suo padre, come organizzato anni fa a Marco Travaglio da suo figlio. La conversazione non è piaciuta al leader di Azione che ha invitato il programma televisivo a non contattare minori, non ritenendolo affatto adeguato. “Mio figlio ha 14 anni, tenetelo fuori da queste robe cortesemente! Grazie“. ? .?@sebagazzarrini? ... Leggi su biccy (Di domenica 17 gennaio 2021)su Twitter ha pubblicato una conversazione privata che sarebbe avvenuta su Instagram fra suodi soli 14 anni e Sebastian Gazzarrini de Le. Nella chat incriminata (che risale ad un po’ di giorni fa) si legge un cortese Sebastian Gazzarrini che – in punta di piedi – chiede aldila pienaper organizzare uno“divertente ed intelligente” a suo padre, come organizzato anni fa a Marco Travaglio da suo. La conversazione non è piaciuta al leader di Azione che ha invitato il programma televisivo a non contattare minori, non ritenendolo affatto adeguato. “Mioha 14 anni, tenetelo fuori da queste robe cortesemente! Grazie“. ? .?@sebagazzarrini? ...

