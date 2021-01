Verissimo, i video della puntata di sabato 16 gennaio 2021 su Canale 5 (Di sabato 16 gennaio 2021) Verissimo, i video della puntata di sabato 16 gennaio 2021 in onda su Canale 5: Greta Ferro, Fiammetta Cicogna, Iva Zanicchi e Orietta Berti, Carla Fracci e altri. Verissimo continua la sua marcia nel palinsesto del weekend di Canale 5 con le nuove puntate inedite della nuova stagione. La formula del programma è sempre la stessa, Silvia Toffanin intervista l’ospite famoso di turno, rigorosamente distanziati, ottenendo informazioni inedite. L’appuntamento è per oggi, sabato 16 gennaio 2021, alle 16:00 su Canale 5, subito dopo l’appuntamento settimanale con Amici. Come sempre alla conduzione troveremo Silvia ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 16 gennaio 2021), idi16in onda su5: Greta Ferro, Fiammetta Cicogna, Iva Zanicchi e Orietta Berti, Carla Fracci e altri.continua la sua marcia nel palinsesto del weekend di5 con le nuove puntate ineditenuova stagione. La formula del programma è sempre la stessa, Silvia Toffanin intervista l’ospite famoso di turno, rigorosamente distanziati, ottenendo informazioni inedite. L’appuntamento è per oggi,16, alle 16:00 su5, subito dopo l’appuntamento settimanale con Amici. Come sempre alla conduzione troveremo Silvia ...

car_ds5 : RT @gaiaprentiss: Matilde ti meriti tutto, riparti da qui e splendi perché sei perfetta così come sei?? #Verissimo - gaiaprentiss : RT @Bebbe___: “Cerco un uomo che gli vado bene pure la mattina appena sveglia che non sono tutta perfetta, con il capello storto che mi dic… - Bebbe___ : “Cerco un uomo che gli vado bene pure la mattina appena sveglia che non sono tutta perfetta, con il capello storto… - chetrash : Mi dispiace davvero tanto per Matilde, ma raga, ricordatevi sempre una cosa: non dovete mai cambiare per nessuno, s… - gaiaprentiss : Matilde ti meriti tutto, riparti da qui e splendi perché sei perfetta così come sei?? #Verissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo video Verissimo, i video della puntata del 9 gennaio 2021 su Canale 5 Dituttounpop Orietta Berti e Iva Zanicchi insieme a Verissimo: «Non siamo dive, e il pubblico ci ama per questo»

Tre anni di differenza e una passione e lavoro in comune, due icone a confronto nel salotto di Silvia Toffanin: Iva Zanicchi e Orietta Berti, due leggende della musica italiana. Tra ...

Orietta Berti e Iva Zanicchi a Verissimo: «Non siamo dive, e il pubblico ci ama per questo»

Tre anni di differenza e una passione e lavoro in comune, due icone a confronto nel salotto di Silvia Toffanin: Iva Zanicchi e Orietta Berti, due leggende della musica italiana. Tra ...

Tre anni di differenza e una passione e lavoro in comune, due icone a confronto nel salotto di Silvia Toffanin: Iva Zanicchi e Orietta Berti, due leggende della musica italiana. Tra ...Tre anni di differenza e una passione e lavoro in comune, due icone a confronto nel salotto di Silvia Toffanin: Iva Zanicchi e Orietta Berti, due leggende della musica italiana. Tra ...