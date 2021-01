Shockdom presenta “Un Amore”

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 16 gennaio 2021) IL RACCONTO DI UN’ESPERIENZA VIOLENTA, LONTANA DA OGNI POSSIBILE CONCEZIONE. NON SI PUÒ ACCETTARLA O GIUSTIFICARLA MA SI PUÒ PROVARE A RIFLETTERE.DAL 12 GENNAIO IN LIBRERIA E FUMETTERIApubblica “Un” per la collana “Skià”, curata e sceneggiata da Marco Rincione. Ai disegni Alessandra Melarosa e ai colori Francesco Segala. “Un” nasce da una domanda che Marco Rincione pone a se stesso e a tutti: “Se provo ad avvicinarmi il più possibile a un’idea ditotalmente sbagliata e lontana da ogni mio più inimmaginabile pensiero, riesco perlomeno a innescare delle riflessioni? Non a giustificarla né accettarla. Ma provare a comprendere come sia mai possibile che certe pulsioni possano esistere.“. È un racconto che parla di pedofilia, argomento terribile e violento, una prova coraggiosa che ...