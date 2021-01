Sassuolo, De Zerbi: “Felice che D’Aversa sia tornato a Parma. Siamo in emergenza da tre mesi ma nessuno lo vede” (Di sabato 16 gennaio 2021) L'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato alla vigilia della gara di campionato contro il Parma: "Sono contento che i ducali abbiano ripreso D'Aversa, ce la giocheremo senza cambiare il nostro modo di vedere il calcio. Il nostro momento di emergenza dura da 2-3 mesi, poi qualcuno non lo nota perché i risultati in Italia coprono e cancellano tutto, nel bene o nel male. Siccome facciamo risultati sembra che Siamo in salute ma l'ho detto altre volte, non Siamo fuori da questi problemi, domani saremo in emergenza totale. Mancheranno Locatelli, Boga, Berardi, Bourabia e Obiang".caption id="attachment 1078131" align="alignnone" width="3499" Sassuolo De Zerbi, getty/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 16 gennaio 2021) L'allenatore delRoberto Deha parlato alla vigilia della gara di campionato contro il: "Sono contento che i ducali abbiano ripreso D'Aversa, ce la giocheremo senza cambiare il nostro modo dire il calcio. Il nostro momento didura da 2-3, poi qualcuno non lo nota perché i risultati in Italia coprono e cancellano tutto, nel bene o nel male. Siccome facciamo risultati sembra chein salute ma l'ho detto altre volte, nonfuori da questi problemi, domani saremo intotale. Mancheranno Locatelli, Boga, Berardi, Bourabia e Obiang".caption id="attachment 1078131" align="alignnone" width="3499"De, getty/caption ITA Sport Press.

