Roma – Tragedia trovati alcuni anziani morti in una casa di cura (Di sabato 16 gennaio 2021) Tragedia a Villa dei Diamanti, a Lanuvio. Sette persone fra pazienti e operatori sanitari trasportate in ospedale in gravi condizioni. Monossido di carbonio fra le possibili cause Cinque anziani morti in una casa di cura alle porte di Roma. Tragedia questa mattina nella casa di cura Villa dei Diamanti di Lanuvio: dieci pazienti e due operatori Leggi su periodicodaily (Di sabato 16 gennaio 2021)a Villa dei Diamanti, a Lanuvio. Sette persone fra pazienti e operatori sanitari trasportate in ospedale in gravi condizioni. Monossido di carbonio fra le possibili cause Cinquein unadialle porte diquesta mattina nelladiVilla dei Diamanti di Lanuvio: dieci pazienti e due operatori

Agenzia_Ansa : Tragedia vicino #Roma: in una casa di riposo a Lanuvio cinque ospiti sono morti e altre sette persone sono state t… - infoitinterno : Tragedia a Roma, morte 5 persone in una casa di riposo: 7 intossicate - SecolodItalia1 : Tragedia alle porte di Roma: 5 anziani trovati morti in una casa di riposo di Lanuvio - infoitinterno : Roma, tragedia in una casa di riposo per anziani. Almeno 5 morti - canaledieci : Tragedia nella notte in una casa di cura. Ritrovati cinque morti e sette persone intossicate in gravi condizioni. -