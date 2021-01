Repubblica: Lazio-Roma senza clamore, fragore, livore, non è derby (Di sabato 16 gennaio 2021) Se un marziano a Roma fosse arrivato ieri sera avrebbe pensato di aver sbagliato rotta e destinazione. È l’attacco di Gabriele Romagnoli che su Repubblica spiega le differenze tra il derby di ieri sera all’Olimpico e tutti gli altri derby. Ci sono le luci, ma non le voci. Non è certo il primo derby che si è giocato a porte chiuse a causa della pandemia, ma per Lazio e Roma era la prima volta Ne soffre più degli altri, perché Roma senza clamore, fragore, livore, non è Roma: togli l’eccesso e le annulli l’identità L’Olimpico con la curva Nord e Sud vuote sembra Marte, un ambiente ovattato in cui i suoni rimbombano. Ma una nota positiva si può ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 16 gennaio 2021) Se un marziano afosse arrivato ieri sera avrebbe pensato di aver sbagliato rotta e destinazione. È l’attacco di Gabrielegnoli che suspiega le differenze tra ildi ieri sera all’Olimpico e tutti gli altri. Ci sono le luci, ma non le voci. Non è certo il primoche si è giocato a porte chiuse a causa della pandemia, ma perera la prima volta Ne soffre più degli altri, perché, non è: togli l’eccesso e le annulli l’identità L’Olimpico con la curva Nord e Sud vuote sembra Marte, un ambiente ovattato in cui i suoni rimbombano. Ma una nota positiva si può ...

repubblica : Coronavirus, l'annuncio di Zingaretti: 'Il Lazio ha cominciato a vaccinare gli over 80' - napolista : Repubblica: #LazioRoma senza clamore, fragore, livore, non è derby Se un marziano a Roma fosse arrivato ieri sera… - ArmandaGelsomin : RT @repubblica: Coronavirus, l'annuncio di Zingaretti: 'Il Lazio ha cominciato a vaccinare gli over 80' - Viviana85196218 : Lazio-Roma 3-0, Immobile e Luis Alberto travolgono i giallorossi - e_marzano : RT @repubblica: Lazio-Roma 3-0, Immobile e Luis Alberto travolgono i giallorossi -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Lazio Diretta Lazio-Roma 3-0: Immobile e doppio Luis Alberto, il derby è biancoceleste la Repubblica Repubblica: Lazio-Roma senza clamore, fragore, livore, non è derby

Se un marziano a Roma fosse arrivato ieri sera all'Olimpico avrebbe pensato di aver sbagliato rotta e destinazione.

Entra in vigore il nuovo Dpcm, ecco cosa si può fare oggi 16 gennaio

Lombardia, Sicilia e Provincia di Bolzano in zona rossa, divieto di spostamento tra tutte le regioni fino al 15 febbraio. Cambiano le regole per bar e ...

Se un marziano a Roma fosse arrivato ieri sera all'Olimpico avrebbe pensato di aver sbagliato rotta e destinazione.Lombardia, Sicilia e Provincia di Bolzano in zona rossa, divieto di spostamento tra tutte le regioni fino al 15 febbraio. Cambiano le regole per bar e ...