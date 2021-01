Parma, i convocati di D’Aversa per il Sassuolo: torna Kucka (Di sabato 16 gennaio 2021) Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha diramato poco fa la lista dei convocati per il derby dell’Emilia contro il Sassuolo. Ecco la lista dei 24 calciatori convocati: Portieri: Sepe, Colombi, RinaldiDifensori: Iacoponi, Pezzella, Dierckx, Ricci, Radu, BusiCentrocampisti: Grassi, Kurtic, Brugman, Dezi, Cyprien, Sohm, Kucka, Traoré, CamaraAttaccanti: Cornelius, Artstico, Gervinho, Mihaila, Brunetta, Sprocati Foto: sito ufficiale Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 gennaio 2021) Roberto, allenatore del, ha diramato poco fa la lista deiper il derby dell’Emilia contro il. Ecco la lista dei 24 calciatori: Portieri: Sepe, Colombi, RinaldiDifensori: Iacoponi, Pezzella, Dierckx, Ricci, Radu, BusiCentrocampisti: Grassi, Kurtic, Brugman, Dezi, Cyprien, Sohm,, Traoré, CamaraAttaccanti: Cornelius, Artstico, Gervinho, Mihaila, Brunetta, Sprocati Foto: sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

sportface2016 : #calcio #SerieA #Sassuolo-#Parma, i convocati di Roberto #DAversa - sportface2016 : #Parma, i convocati di #DAversa per la gara contro il #Sassuolo, in programma domani e valida per la diciottesima g… - calciodangolo_ : ??#SassuoloParma, i convocati di #DAversa: crociati in emergenza, out #Alves e #Inglese. C'è #Kucka ? - TuttoFanta : ??#PARMA, conferenza stampa: ?#Inglese fuori dai convocati, spiegato il motivo. ?Il punto sull'emergenza in difesa.… - sportparma : Artistico e Rinaldi convocati nell’Italia Under 19 per uno stage a Coverciano -

Ultime Notizie dalla rete : Parma convocati Sassuolo Parma convocati: le decisioni su Boga, Caputo e Locatelli Sassuolonews.net Parma, i convocati per il Sassuolo: c’è Kucka, due assenti

Il Parma ha diramato la lista dei convocati in vista del match di Serie A contro il Sassuolo: c'è Kucka, assenti Gagliolo e Inglese ...

Sassuolo-Parma, i convocati di D’Aversa: c’è Kucka, out Inglese e Gagliolo

Parma, i convocati di D'Aversa per la gara contro il Sassuolo, in programma domani e valida per la diciottesima giornata di Serie A ...

Il Parma ha diramato la lista dei convocati in vista del match di Serie A contro il Sassuolo: c'è Kucka, assenti Gagliolo e Inglese ...Parma, i convocati di D'Aversa per la gara contro il Sassuolo, in programma domani e valida per la diciottesima giornata di Serie A ...