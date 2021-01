Orietta Berti a Verissimo | “Sono pronta per Sanremo”

Leggi su 361magazine

(Di sabato 16 gennaio 2021) Ospite aoggi la cantante è insieme all’amica di sempre, Iva Zanicchi, in studio con la sua amica di sempre Iva Zanicchi, parla per la prima volta adel suo ritorno a, dopo ben 29 anni: “. Anche perché in questo periodo, dove non possiamo esibirci con le grandi orchestre e non possiamo fare concerti, andare al Festival e cantare per cinque sere è una cosa stupenda”. La cantante è entusiasta di partecipare alla kermesse, dopo tutto questo tempo. Leggi anche–>, anticipazioni della puntata di sabato 16 gennaio Intanto, a Silvia Toffanin che le domanda se ha già scelto gli abiti da indossare durante la kermesse canora, la cantante svela: “Non lo so ancora, mi consiglierà Nicolò Cerioni, lo ...