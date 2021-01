Miles Davis e lo strano «quintetto fantasma»

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 16 gennaio 2021) Per chi ha ascoltato a suo tempo e poi riascoltato con attenzione e gran piacere (non per la resa delle registrazioni, certo) i bootlegQuintet Complete Live at the Blue Coronet 1969, Double Image e Paraphernalia, ilguidato danei tardi anni Sessanta del secolo scorso con Wayne Shorter ai sax tenore e soprano, Chick Corea al pianoforte elettrico, Dave Holland al contrabbasso e al basso elettrico, Jack DeJohnette alla batteria, non era affatto un … Continua L'articolo proviene da il manifesto.