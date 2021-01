Marina di Ardea | degrado e sporcizia in via dell’Idrovora | la segnalazione di un cittadino

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 16 gennaio 2021) Riceviamo e pubblichiamo ladi un nostro lettore che lamenta il totale stato diin cui si trova via, adi. «Sono diversi mesi – scrive M. – che viaè in uno stato pietoso. Ecco le immagini dello stato attuale. Spero che al più presto che la situazione si risolva». See image gallery at www.ilcorrieredellacitta.com su Il Corriere della Città.