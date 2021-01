Il premier irlandese ha chiesto perdono per 70 anni di violenze a donne non sposate e ai loro bambini

Leggi su linkiesta

(Di sabato 16 gennaio 2021) «A nome del Governo, dello Stato e dei suoi cittadini, chiedo scusa per il profondo torto generazionale inflitto alle madri irlandesi e aifigli che sono finiti in una Casa per madri eo in una Casa di contea». Le parole del primo ministro (taoiseach)Micheàl Martin sono sembrate macigni nell’aula del Dàil, la camera bassa del parlamento. Anche senza una crisi di governo come nei Paesi Bassi, questa dichiarazione rappresenta un momento importante nella storia recente del Paese, vista la pubblicazione del quinto rapporto della “Mother and Baby Homes Commission of investigation”. Duemilaottocentosessantacinque pagine che hanno letteralmente sconvolto l’Irlanda. Per oltre 70, dalla sua indipendenza nel 1922 fino al 1998, Dublino ha marginalizzato 56 mila ...