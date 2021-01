Ciclismo, Ulissi verrà sottoposto a uno “studio elettrofisiologico” il 19 gennaio (Di sabato 16 gennaio 2021) In seguito agli accertamenti cardiaci, Diego Ulissi verrà sottoposto ad uno “studio elettrofisiologico” in programma il 19 gennaio ad opera del Professore Antonio Dello Russo, presso l’ospedale Riuniti di Ancona. A renderlo noto la sua squadra, l’a Uae Team Emirates, attraverso una nota ufficiale: “Chek-up approfondito che prevede, tramite una sonda, la mappatura elettrica del cuore con eventuale rimozione delle aritmie. Ulteriori informazioni verranno rilasciate ad intervento concluso”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 gennaio 2021) In seguito agli accertamenti cardiaci, Diegoad uno “” in programma il 19ad opera del Professore Antonio Dello Russo, presso l’ospedale Riuniti di Ancona. A renderlo noto la sua squadra, l’a Uae Team Emirates, attraverso una nota ufficiale: “Chek-up approfondito che prevede, tramite una sonda, la mappatura elettrica del cuore con eventuale rimozione delle aritmie. Ulteriori informazioni verranno rilasciate ad intervento concluso”. SportFace.

