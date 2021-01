Carolyn Smith vittima del body shaming | “Ho sofferto per anni”

Leggi su viagginews

(Di sabato 16 gennaio 2021)si è fatta conoscere come una donna coraggiosa e tenace. Ma nel suo passato c’è un’esperienza dolorosa che non potrà mai cancellare dalla memoria. Oltre a dover lottare contro una feroce malattia,– che tutti hanno imparato a conoscere come una donna coraggiosa e tenace – deve fare i conti con L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com