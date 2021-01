Can Yaman e Alessandra Mastronardi presto insieme | I dettagli (Di sabato 16 gennaio 2021) Can Yaman è sempre più proiettato verso il suo futuro in Italia. Ecco cosa sta succedendo nella vita dell’attore turco. L’Italia è pazza di Can Yaman e sembra che questo amore sia ricambiato. Dopo il grandissimo successo di pubblico delle serie tv Bitter Sweet e Daydreamer, l’attore turco ha altri nuovissimi progetti che riguarderanno il bel paese. Il primo L'articolo Can Yaman e Alessandra Mastronardi presto insieme I dettagli proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 16 gennaio 2021) Canè sempre più proiettato verso il suo futuro in Italia. Ecco cosa sta succedendo nella vita dell’attore turco. L’Italia è pazza di Cane sembra che questo amore sia ricambiato. Dopo il grandissimo successo di pubblico delle serie tv Bitter Sweet e Daydreamer, l’attore turco ha altri nuovissimi progetti che riguarderanno il bel paese. Il primo L'articolo Canproviene da Leggilo.org.

WeCinema : Week end col cinema: il web è impazzito per loro e ora li corteggiano produzioni sempre più internazionali. Il ‘Duc… - VanityFairIt : #CanYaman è l'uomo del momento. Siete d'accordo? - Corriere : Carisma, muscoli e gentilezza: Can Yaman e Regé-Jean Page riscrivono il fascino maschile - Evabicho : RT @BHaitam1: ??????Tanto che a distanza di quarantaquattro anni da quel successo la Lux Vide(la'casa'di Don Matteo,di Doc,di I Medici)ha annu… - Frances61000354 : @vrgnsrd @ipertao NOOO @ipertao guarda Laura Pausini e Can Yaman ti commentano i tweet uau ti percepiscono ciauuu baci persiani?? -